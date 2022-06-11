Вашингтон, , 02:47 — REGNUM Готовности к возобновлению диалога по стратегической стабильности США на сегодняшний день не демонстрируют, но Россия готова ждать. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в беседе с РИА Новости.

Анатолий Антонов Mil.ru

Как уточнил Антонов, представители США несколько раз заявляли о своей неготовности к возобновлению контактов по стратстабильности. Поэтому российская стороны ждёт, когда американские партнёры «созреют».

По словам дипломата, российская сторона неоднократно публично заявляла о своей готовности к диалогу по данному вопросу.

«Даже то, что я говорю — а я говорю, что мы готовы к этому диалогу — и есть сигнал американцам о том, что мы готовы. Но при этом мы говорим, что «бегать за вами не будем». Если вы считаете, что время не пришло, что нужно подождать — что ж, мы подождем» —, — пояснил посол России в Вашингтоне.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что замглавы МИД России Сергей Рябков провел встречу с послом США Джоном Салливаном.

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