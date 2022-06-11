Тбилиси, , 02:37 — REGNUM Грант на сумму €24 млн будет выделен Грузии Немецким банком развития (KfW) для «развития охраняемых территорий» в республике, 10 июня сообщили в пресс-службе грузинского парламента.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Программа финансирования рассчитана на шесть лет. Средства должны быть направлены на улучшение и расширение охраняемых территорий, а также увеличение лесного фонда в Аджарской автономной республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, грузинское правительство выделит на развитие инфраструктуры высокогорных районов в течение трех лет 968,5 млн лари (более $315 млн).

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