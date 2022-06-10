Тбилиси, 11 июня, 2022, 02:37 — ИА Регнум. Грант на сумму €24 млн будет выделен Грузии Немецким банком развития (KfW) для «развития охраняемых территорий» в республике, 10 июня сообщили в пресс-службе грузинского парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Программа финансирования рассчитана на шесть лет. Средства должны быть направлены на улучшение и расширение охраняемых территорий, а также увеличение лесного фонда в Аджарской автономной республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, грузинское правительство выделит на развитие инфраструктуры высокогорных районов в течение трех лет 968,5 млн лари (более $315 млн).