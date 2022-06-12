Минск, , 00:04 — REGNUM Российская авиакомпания «Победа» с 10 июня открыла регулярные рейсы между Минском и Санкт-Петербургом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта Белоруссии.

Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» Anna Zvereva

«Победа» будет летать в Минск из аэропорта Пулково трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составляет полтора часа. Вылет из Пулково — в 12.40, прилет в Минск — в 14.10. Обратный рейс вылетает в 14.50 и садится в Санкт-Петербурге, согласно расписанию, в 16.20.

Стоимость билетов туда-обратно на данный момент составляет 5890 российских рублей, тариф не предусматривает багажа и возможности выбора места.