Минск, 12 июня, 2022, 00:04 — ИА Регнум. Российская авиакомпания «Победа» с 10 июня открыла регулярные рейсы между Минском и Санкт-Петербургом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта Белоруссии.

Anna Zvereva Boeing 737-800 авиакомпании «Победа»

«Победа» будет летать в Минск из аэропорта Пулково трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составляет полтора часа. Вылет из Пулково — в 12:40, прилет в Минск — в 14:10. Обратный рейс вылетает в 14:50 и садится в Санкт-Петербурге, согласно расписанию, в 16.20.

Стоимость билетов туда-обратно на данный момент составляет 5890 российских рублей, тариф не предусматривает багажа и возможности выбора места.