Минск, 11 июня, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Белоруссии признало экстремистским формированием группу в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Мая краіна Беларусь» (Моя страна Белоруссия). Эта информация содержится в обновленном перечне на сайте МВД Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Всего в списке экстремистских формирований на данный момент 65 позиций — среди них агентство БелаПАН, издание «Наша Нива», другие СМИ и сообщества в соцсетях.

Как сообщалоИА REGNUM, группа «Мая краіна Беларусь», помимо прочего, занималась героизацией белорусских коллаборационистов времëн Великой Отечественной войны.