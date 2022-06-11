Москва, , 02:16 — REGNUM Россия остаётся на международной туристической арене и как и раньше готова к диалогу с другими странами мира, несмотря на выход страны из Всемирной туристской организации. Такое заявление сделала 10 июня глава Ростуризма Зарина Догузова в своём телеграм-канале.

Туризм Иван Шилов, ИА REGNUM

«Мы по-прежнему открыты к диалогу со всеми странами и будем продолжать сотрудничество с нашими зарубежными коллегами. Наряду с внутренним туризмом, мы также продолжим активно развивать и международный туризм. И, конечно же, ждем гостей из зарубежных стран», — отметила Догузова.

Глава Ростуризма уточнила, что ведомство поддерживает рабочие контакты с зарубежными коллегами по многим популярным у российских граждан направлениям. Все возникающие вопросы в текущих условиях сложности решаются совместно с коллегами из других стран.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Саудовской Аравии направят на развитие туризма $200 млрд, чтобы довести долю данного сектора экономики в ВВП страны до 10% к 2030 году.

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