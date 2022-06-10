Сингапур, 11 июня, 2022, 02:14 — ИА Регнум. В Сингапуре за прошедшие сутки выявили 2969 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Сингапур

Уточняется, что 325 зараженных выявили через ПЦР-тесты, остальных — через экспресс-тесты на наличие антител. При этом подавляющее число инфицированных заразились непосредственно на территории страны, лишь 155 человек прибыли в Сингапур из-за границы. Случаев смерти среди пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не фиксировалось. Всего с начала пандемии в Сингапуре от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 1396 человек.

Отмечается, что общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Сингапуре составляет 1 335 625. При этом в настоящее время в сингапурских больницах находятся 224 пациента с COVID-19. Из них трое находятся в отделениях реанимации.