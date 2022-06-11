Вашингтон, , 02:08 — REGNUM Потери западных компаний в связи с их уходом из России на фоне антироссйских санкций достигли $59 млрд, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на публичные заявления и финансовые документы покинувших РФ организаций.

Деньги Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Многие из них понесли убытки из-за обесценивания своих активов в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая британская газета Financial Times написала о том, что европейские и американские банки готовятся понести потери на общую сумму более $10 млрд в результате сокращения своей деятельности в России или ухода с российского рынка.

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