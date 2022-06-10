Нью-Йорк, США, 11 июня, 2022, 01:42 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 10 июня — последнего рабочего дня недели — ощутимым снижением на фоне публикации данных о росте инфляции. Больше других вновь потерял Nasdaq.

Patriot-news.info Падение акций

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 880,00 пункта (2,73%), до уровня 31 392,79 пункта. S& P 500 подешевел на 116,96 пункта (2,91%), до уровня 3900,86 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 414,20 пункта (3,52%), до уровня 11 340,02 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,89 (0,91%), до уровня $120,40 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 9 июня снижением на фоне данных о росте безработицы.

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