История вопроса

В современном мире люди предпочитают слушать музыку прямо на своих мобильных устройствах, поэтому музыкальные стриминги сегодня как никогда актуальны. Spotify, Apple Music, Boom, «Яндекс. Музыка» — эти и многие другие площадки предоставляют пользователям по всей планете возможность слушать любимых артистов, а также следить за новыми релизами и получать индивидуальные музыкальные рекомендации.