Вашингтон, 11 июня, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Известные музыканты Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) и Glaive (Эш Блю Гутьеррес) выпустили совместный трек под названием more than life. Выход работы состоялся на всех зарубежных музыкальных площадках 10 июня.

NME Machine Gun Kelly

В опубликованной композиции артисты упоминают своих возлюбленных, являющихся самыми близкими для них людьми. Авторами инструментальной части трека являются Стив Аоки и Трэвис Баркер.

Напомним, 25 марта 2022 года Machine Gun Kelly выпустил новый альбом Mainstream Sellout. Позднее музыкант анонсировал релиз расширенной версии пластинки.