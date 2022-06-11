Белград, , 01:37 — REGNUM Отделение Интерпола в Гамбии задержало подозреваемого в рассылке сообщений о якобы минировании объектов в Сербии, сообщает пресс-служба сербского МВД.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

«МВД оповещено сегодня со стороны Интерпол Гамбия, что проведены проверки по номеру телефона и IP-адресу, связанным с адресами электронной почты, с которых отправлены угрозы о взрывных устройствах в Сербии», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что сотрудники Интерпола задержали сербского гражданина, который уже признался в содеянном. При этом задержанный рассказал, что ему в актах телефонного терроризма помогал некий гражданин Польши. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают его личность и пытаются добиться его задержания на польской территории.

Раньше в Сербии поступили сообщения о якобы заложенных бомбах в здании парламента Белграда, а также администраций городских муниципалитетов. Сообщения начали рассылать во время визита в Сербию канцлера ФРГ Олафа Шольца.