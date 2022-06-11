Лос-Анджелес, США, , 01:27 — REGNUM Декларация, предусматривающую улучшение условий легальной миграции была поддержана на Саммите Америк в Лос-Анджелесе главами 20 государств Западного полушария. Документ опубликован 10 июня пресс-службой Белого дома.

Миграция

В документе указано, что представители подписавших его стран намерены усилить возможности трудовой миграции в регионе, «интегрируя защитные механизмы для обеспечения дисциплинированного найма на работу свободного от эксплуатации, насилия и дискриминации в соответствии с правами человека и гендерной концепцией».

Кроме того, декларацией предусмотрены усиление защиты и создание дополнительных путей миграции для тех, кто ищет убежища, лиц без гражданства и беженцев. Одновременно с этим главы государств взяли на себя обязательство усиливать охрану и управление границами, соблюдая при этом права человека, для облегчения законных, безопасных и защищённых путешествий граждан между странами региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США намерены выдавать больше виз для кубинцев и гаитян, желающих воссоединиться с родственниками в США.

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