Дуглас, , 01:27 — REGNUM Мотогонщики из Великобритании Роджер и Брэдли Стоктоны пополнили список жертв июньских гонок мотоциклов с коляской (сайдкаров) серии Isle of Man TT на острове Мэн. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба соревнований.

Трасса Sherman Tan

пресс-служба оргкомитета гонок Isle of Man TT «С глубоким чувством сожаления участники гонок TT Races на острове Мэн могут подтвердить, что 56-летний Роджер Стоктон и 21-летний Брэдли Стоктон… погибли в результате инцидента на последнем круге второй гонки (мотоциклов) с коляской TT 2022… Выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям, близким и друзьям Роджера и Брэдли».

По информации портала Autosport.com, смертельный инцидент произошёл 10 июня на последнем круге гонки, на том же участке Ago’s Leap, где 4 июня погиб француз Сезар Шараль. Тогда же на соревнованиях погиб второй французский мотогонщик Оливье Лаворель, а 7 июня разбился Дэви Морган из Северной Ирландии.

Издание отмечает, что впервые с 1989 года на гонках острова Мэн, трасса которых считается самой опасной в мотоспорте, погибли пять участников.

Для 21-летнего Брэдли Стоктона пятничный заезд был дебютным.