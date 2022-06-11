Дуглас, 11 июня 2022, 01:27 — REGNUM Мотогонщики из Великобритании Роджер и Брэдли Стоктоны пополнили список жертв июньских гонок мотоциклов с коляской (сайдкаров) серии Isle of Man TT на острове Мэн. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба соревнований.
По информации портала Autosport.com, смертельный инцидент произошёл 10 июня на последнем круге гонки, на том же участке Ago’s Leap, где 4 июня погиб француз Сезар Шараль. Тогда же на соревнованиях погиб второй французский мотогонщик Оливье Лаворель, а 7 июня разбился Дэви Морган из Северной Ирландии.
Издание отмечает, что впервые с 1989 года на гонках острова Мэн, трасса которых считается самой опасной в мотоспорте, погибли пять участников.
Для 21-летнего Брэдли Стоктона пятничный заезд был дебютным.