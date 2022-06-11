Братислава, , 01:13 — REGNUM Предприятие словацкой компании Konštrukta-Defence в городе Молдава-над-Бодвоу займется ремонтом и модернизацией украинской военной техники, 10 июня сообщило информационное агентство ТАСR со ссылкой на министра обороны Словакии Ярослава Надя.

Флаги Словакии и ЕС Daniel Antal

Отмечается, что Украина подписала с республикой соответствующий контракт. На заводе планируется отремонтировать и усовершенствовать десятки единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая пресс-секретарь словацкого министерства обороны Мартина Коваль-Какашчикова сообщила, что на оборонных предприятиях Словакии будет ремонтироваться и модернизироваться боевая техника Украины.