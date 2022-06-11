Пенза, 11 июня, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Известный боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон объяснил, почему переехал из США в Россию. Об это сообщил портал NEWS.ru со ссылкой на издание «Аргументы и факты» 10 июня.

(сс) Monson Productions Джефф Монсон

«Я восхищался Россией и чувствовал себя русским ещё до того, как стал обладателем российского паспорта. Его получение только формально закрепило это. Я люблю Россию и её народ. Это сложно описать словами… Часто на улицах я встречаю людей, которые подходят и просто обнимают меня, приглашают в гости, угощают — неважно, в каком городе. И я себя чувствую так, будто я в семье», — признался спортсмен. Помимо этого, Монсон рассказал о своей поездке в Пензу, во время которой местный поклонник подарил ему икону.

Напомним, за свою карьеру Джефф Монсон провёл 87 профессиональных боёв, 60 из которых выиграл. В 2018 году спортсмен получил российское гражданство.