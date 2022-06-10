Ханой, 11 июня, 2022, 00:54 — ИА Регнум. Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 961 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Уточняется, что все случаи заболевания связаны с распространением инфекции внутри страны. При этом вспышки COVID-19 зафиксированы в 42 провинциях и городах Вьетнама.

В настоящее время наиболее крупный очаг распространения инфекции находится во вьетнамской столице Ханое — там за сутки выявили 181 зараженного. Также крупные очаги заболеваемости находятся в провинциях Бакнинь и Футо на севере Вьетнама.

Всего с начала пандемии во Вьетнаме подтвердили10 729 681 случай заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике скончались 43 082 человека.