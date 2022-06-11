Дамаск, , 00:51 — REGNUM Взлетно-посадочная полоса и система навигационного освещения в международном аэропорту сирийской столицы Дамаска выведены из строя в результате атаки израильских военно-воздушных сил. Об этом передает радиостанция Shams FM со ссылкой на министерство транспорта Сирии.

Международный аэропорт Дамаск Igor Bubin

Кроме того, повреждено здание второго терминала авиационной гавани. Израиль совершил удар по аэропорту утром 10 июня, после чего объект приостановил свою работу.

Специалисты организации проводят восстановительные работы, по завершении которых, а также после проверки безопасности полетов, воздушная гавань возобновит свою работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД России выпустил заявление, в котором говорится, что, в связи с ударом по аэропорту Дамаска, Москва осуждает агрессивные действия Израиля в отношении Сирии.

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