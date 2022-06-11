Москва, 11 июня, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Сеть выложили первый трейлер сериала «Без правил». Об этом сообщил портал Film.ru 10 июня.

Кадр из трейлера Елизавета Боярская в сериале «Без правил»

В ролике рассказывается история о предпринимательнице Ольге (Елизавета Боярская), приобретающей для своей компании автопарк с прилегающим к нему заброшенным пионерским лагерем. После покупки у Ольги возникает конфликт с бандитом Галяминым (Гоша Куценко), который пытается отнять у женщины полученные в придачу к автопарку территории.

Напомним, премьера сериала «Без правил» запланирована на 16 июня 2022 года. Показывать шоу будет онлайн-кинотеатр Premier.