Париж, , 00:47 — REGNUM МИД Франции заявил о своей «крайней обеспокоенности» вынесением смертного приговора трём воевавшим на стороне киевского режима иностранным наёмникам и призвало соблюдать в отношении них международное гуманитарное право. Об этом говорится в распространённом 10 июня заявлении пресс-службы французского внешнеполитического ведомства.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В документе подчёркивается несогласие Франции с условиями проведения судом Донецкой Народной Республики (ДНР) разбирательства в отношении наёмников.

пресс-служба МИД Франции «Франция крайне обеспокоена сообщениями о том, что двое граждан Великобритании и гражданин Марокко были приговорены к смертной казни пророссийскими сепаратистскими силами в Донецке… С этими людьми необходимо обращаться в соответствии с международным гуманитарным правом».

9 июня в ДНР были приговорены к расстрелу трое пленённых в Мариуполе иностранных граждан, обвинённых в участии в качестве наёмников в боевых действиях вооружённых формирований киевского режима, направленных на захват власти в республике — два гражданина Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также подданный Марокко Саадун Брагим. По законам ДНР, приговор может быть оспорен в течение месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, реакция властей Великобритании на принятое Верховным судом Донецкой Народной Республики решение в отношении британских наёмников является ажиотажной и порой доходящей до истерики.

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