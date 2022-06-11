Уагадугу, , 00:47 — REGNUM Неизвестные боевики напали на жандармов в регионе Сахель в Буркина-Фасо, сообщает пресс-служба вооруженных сил республики.

Серия «Коглвего. Силы самообороны Буркина-Фасо» © Антонио Арагон Ренунцио

По ее данным, большая группа вооруженных боевиков атаковала территориальную бригаду жандармерии в Сейетенге в провинции Сено. Между жандармами и нападавшими завязалась перестрелка. В результате боя погибли 11 сотрудников правоохранительных органов, а также несколько боевиков. Других подробностей произошедшего не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Буркина-Фасо произошли два теракта. В результате нападений террористов погибли шестеро военнослужащих, пятеро жандармов. Еще девять человек получили ранения различной степени тяжести.