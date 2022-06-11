Лодзь, Польша, , 00:41 — REGNUM Сегодня, 11 июня, в Лодзе (Польша) на «Стадионе ЛКС» сборная Украины по футболу в матче третьего тура групповой стадии Лиги наций УЕФА сыграет со сборной Армении. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Александр Зинченко @cfcunofficial (Chelsea Debs) London

На матч назначена польская бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефански. Ассистенты главного судьи — Дэвид Игор Голис и Михал Обукович.

В последний раз сборные Украины и Армении играли между собой 7 июня 2003 года в матче групповой стадии отборочного турнира к чемпионату Европы. Тот матч завершился минимальной победой сборной Украины со счетом 4:3.