Лодзь, Польша, 11 июня, 2022, 00:41 — ИА Регнум. Сегодня, 11 июня, в Лодзе (Польша) на «Стадионе ЛКС» сборная Украины по футболу в матче третьего тура групповой стадии Лиги наций УЕФА сыграет со сборной Армении. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

@cfcunofficial (Chelsea Debs) London Александр Зинченко

На матч назначена польская бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефански. Ассистенты главного судьи — Дэвид Игор Голис и Михал Обукович.

В последний раз сборные Украины и Армении играли между собой 7 июня 2003 года в матче групповой стадии отборочного турнира к чемпионату Европы. Тот матч завершился минимальной победой сборной Украины со счетом 4:3.