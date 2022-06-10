Роттердам, Нидерланды, 11 июня, 2022, 00:31 — ИА Регнум. Сегодня, 11 июня, в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» сборная Нидерландов в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА встретится со сборной Польши. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Ajax.nl Матейс де Лигт

В последний раз сборные Польши и Нидерландов играли между собой 18 ноября 2020 года в матче шестого тура группового этапа прошлого розыгрыша Лиги наций УЕФА. Тот матч завершился волевой победой подопечных Франка де Бура со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились Камиль Юзвяк, Мемфис Депай и Джорджиньо Вейналдум.

После двух сыгранных туров сборная Нидерландов, одержав две победы и набрав шесть очков, располагается на чистом первом месте в турнирной таблице группы. Сборная Польши с тремя очками занимает третью строчку.