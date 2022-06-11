Москва, 11 июня 2022, 08:40 — REGNUM Известный журналист Владимир Соловьёв считает, что уехавшему из России комику Максиму Галкину лучше не возвращаться на родину. Об этом сообщило издание «Федеральное агенство новостей» 10 июня.
Несколькими днями ранее Галкин во время своего израильского концерта пошутил над Соловьёвым, теперь журналист решил ответить артисту: «Этот текст Галкин, наверное, тоже сам написал, но странно, что он с бумажками в руке, подсматривает. Его очень хорошо принимают в Израиле. И я думаю, что ему надо там остаться». Соловьёв также добавил, что комик «ничего не знает и не понимает», поэтому предпочитает отшучиваться.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, Владимир Соловьёв обратился к Алле Пугачёвой. По мнению журналиста, певице следует перестать молчать и «рассказать правду» соотечественникам.
Читайте ранее в этом сюжете: Режиссёр Грымов раскритиковал современное телевидение