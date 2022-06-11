Москва, 11 июня, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Известный журналист Владимир Соловьёв считает, что уехавшему из России комику Максиму Галкину лучше не возвращаться на родину. Об этом сообщило издание «‎Федеральное агенство новостей»‎ 10 июня.

Dmitry Rozhkov Владимир Соловьёв

Несколькими днями ранее Галкин во время своего израильского концерта пошутил над Соловьёвым, теперь журналист решил ответить артисту: «Этот текст Галкин, наверное, тоже сам написал, но странно, что он с бумажками в руке, подсматривает. Его очень хорошо принимают в Израиле. И я думаю, что ему надо там остаться». Соловьёв также добавил, что комик «ничего не знает и не понимает», поэтому предпочитает отшучиваться.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Владимир Соловьёв обратился к Алле Пугачёвой. По мнению журналиста, певице следует перестать молчать и «рассказать правду» соотечественникам.