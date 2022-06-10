Вена, 11 июня, 2022, 00:28 — ИА Регнум. Прогноз по инфляции на 2022 год в Австрии повышен национальным банком страны на 2022 год с 5,6% до 7%, сообщается на сайте финансового регулятора.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Австрии

При этом в 2023 году уровень инфляции снизится до 4,2%. Кроме того, в текущем году экономический рост ожидается в Австрии на уровне 3,8%, а следующем — 1,9%. Также прогнозируется постепенное снижение безработицы. В 2022 году она должна составить 6,2%, а в 2023 и 2024 годах — 6% и 5,9% соответственно.

По словам главы регулятора Роберт Хольцманн, что ожидать стагфляции не стоит, однако он предупредил, что ожидаемая инфляция сильно затонет по австрийские домохозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня Ассоциация работодателей Германии и Австрийская федерация промышленности выпустили заявление, в котором предупредили, что немедленный отказ от российского газа обернется для экономик ФРГ и Австрии «продолжительными негативными последствиями».