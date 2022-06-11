Вулвергемптон, Великобритания, , 00:24 — REGNUM Сегодня, 11 июня, сборная Англии по футболу в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА сыграет со сборной Италии. Встреча пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью» и начнется в 21:45 по московскому времени.

Леонардо Бонуччи в составе сборной Италии (сс) Clément Bucco-Lechat

В последний раз сборные Англии и Италии играли между собой 11 июля 2021 года в матче финала Чемпионата Европы 2020 года. Тот матч завершился победой «скуадра адзурры» по пенальти со счетом 3:2. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а забитыми мячами отметились Люк Шоу (2’ Киран Триппьер) и Леонардо Бонуччи (67’ Марко Верратти).

На данный момент сборная Италии, набрав четыре очка, занимает чистое первое место в турнирной таблице группы 3. Сборная Англии с одним очком располагается на последней позиции.