Лос-Анджелес, США, 11 июня, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Раскрыты имена актёров, которые сыграют в предстоящем фильме Бена Аффлека. Об этом сообщило издание The Wrap 10 июня.

Цитата из к/ф «Закон ночи». реж Бен Аффлек. 2016. США Главный герой картины

В съёмках будут участвовать Джейсон Бейтман, Виола Дэвис, Крис Такер, Марлон Уайанс и Мэтт Дэймон. Отмечается, что исполнителем одной из главных ролей станет сам Аффлек.

Ранее Бен Аффлек объявил, что снимет фильм о спортивной компании Nike. Сюжет картины расскажет о маркетинговом отделе Nike, пытающемся подписать контракт с баскетболистом Майклом Джорданом.