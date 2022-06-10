Копенгаген, 11 июня, 2022, 00:17 — ИА Регнум. 10 июня сборная Хорватии в матче группового этапа Лиги наций УЕФА одержала минимальную победу над сборной Дании со счетом 1:0. Единственный мяч на 69-й минуте встречи забил экс-полузащитник «Спартака» Марио Пашалич.

Дарья Антонова ИА REGNUM Победа сборной Хорватии

Статистика матча (Дания/Хорватия)

Удары 14/9

Удары ½

Владение 48%/52%

Угловые 8/3

Нарушения 11/11

Составы команд:

Дания: Каспер Шмейхель, Йоаким Андерсен, Йоаким Мэле, Андреас Кристенсен, Даниэль Васс (Расмус Кристенсен, 61’), Томас Делейни, Кристиан Эриксен, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Андрес Сков Ольсен (Юссуф Поульсен, 83’), Миккель Дамсгор (Мартин Брэйтуэйт, 62’), Андреас Корнелиус (Йонас Винд, 61’).

Хорватия: Доминик Ливакович, Шиме Врсалько (Йосип Станишич, 46’), Йосип Шутало, Мартин Эртич, Йосип Юранович, Марцело Брозович, Марио Пашалич, Кристиян Якич (Матео Ковачич, 46’), Мислав Оршич (Никола Влашич, 58’), Лука Иванушеч (Лука Модрич, 46’), Андрей Крамарич (Анте Будмир, 77’).