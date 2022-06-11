Вена, , 00:14 — REGNUM 10 июня сборная Франции в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА сыграла вничью со сборной Австрии. Встреча, проходившая в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель», завершилась со счетом 1:1.

Килиан Мбаппе Instagram.com k.mbappe

Первый мяч на 37-й минуте встречи забил 30-летний нападающий «Брентфорда» Андреас Вайман после передачи Конрада Лаймера. В конце второй половины Килиан Мбаппе восстановил равновесие в счете — 1:1. Голевую передачу на свой счет записал Кристофер Нкунку.

Составы команд:

Австрия: Пенц, Траунер, Алаба (Дансо, 69’), Вебер, Ляйнер (Лазаро, 54’), Забитцер, Зайвальд, Лаймер, Шлагер, Арнаутович (Онисиво, 64’), Вайман (Михаэль Грегорич, 64’).

Франция: Льорис, Павар, Салиба, Конате, Эрнандес, Тчуамени (Гендузи, 63’), Камара, Гризманн (Мбаппе, 63’), Коман (Нкунку, 79’), Диаби, Бензема.

После трех туров сборная Франции с двумя очками занимает последнее четвертое место в турнирной таблице группы. Сборная Хорватии, набрав 4 очка, укрепилась на второй позиции.