11 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области о том, что вскоре между этим регионом и Крымом будут сняты границы.

Тимур Кондратьев, , 10:59 — REGNUM Заявление заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова о том, что границы между Херсонской областью и Крымом в перспективе будут сняты, что должно помочь, помимо прочего, вывозу зерна, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 11 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не удивлюсь, если бандеровцы до сих пор думают, что сборная Украины по футболу пока ещё держится — ещё немного, и порвёт оборону Уэльса. Не удивлюсь, если бандеровцы всё ещё ждут, как к ним Крым «возвращается», — издевается Сергей Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что обновлённый геополитический расклад, по сути, возвращает к жизни административно-территориальную единицу Российской империи.

«Ура! Таврическая губерния восстанавливается!» — радуется Сурен Л.

«Тут можно только поаплодировать! То, о чём мы десятилетиями мечтали, наконец-то воплощается в реальности. Таврическая губерния! Славные времена Российской империи! Постепенно всю советскую Украину вернём под свой контроль, выгоним оттуда всех нацистов и заживём в кои-то веки полноценной жизнью!» — пишет Владимир В.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия должна установить контроль над всей территорией Украины, иначе эта земля окажется под сапогом натовского солдата.

«Надо понимать: если мы не присоединим Украину к России, всю от границы до границы, то через несколько лет там будет стоять НАТО с ядерным оружием, с вооруженными до зубов нацистами, которые будут натасканы на лютую ненависть к русским. Их детей будут учить в школе русофобии. Этого нельзя допустить. Украины как таковой больше быть не должно, только в качестве субъекта Российской Федерации», — считает Руслан Х.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что пока Херсонская область, которую в данный момент утюжат киевские нацисты, не станет в полной мере безопасной территорией, открывать свободно границы не стоит.

«Красота! Надо только перед этим конкретную границу поставить с бандеровской Украиной, чтобы засланцы спокойствие не нарушали», — указывает Татьяна Б.

Ряд пользователей опасается, что неонацистские радикалы могут пробраться в Крым из-за недостаточной контролируемости границы между полуостровом и материком.

«Если и снимать границы, то только на бумаге. На деле же необходимо вести тотальный досмотр всего и всех, кто пытается перебраться на российскую территорию. Неминуемы попытки бандеровцев устроить теракты на территории России», — предупреждает Евгений П.

Нашлись и те, кто считают, что в любом случае жителям Херсонской области следует помогать.

«Херсону нужно помогать. Всем должно быть понятно, что людям нужна работа, нужна торговля, а кордоны на границе, которые тормозят всех подряд — это большие препятствия, которые неминуемо отражаются на цене товара в регионе. Люди уже жалуются, что цены растут. В связи с этим, раз уж мы взяли ответственность за свободный от нацизма Херсон, то нельзя допускать падения уровня жизни местных жителей», — поделился своим мнением Николай А.

Напомним, 10 июня заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил в эфире «Соловьёв Live» о том, что границы между Херсонской областью и Крымом в перспективе будут сняты, что должно помочь, помимо прочего, вывозу зерна.