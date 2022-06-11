Вашингтон, 11 июня, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Потоковый сервис Amazon Prime Video продлил супергеройский сериал «Пацаны» на четвёртый сезон. Об этом 10 июня сообщило издание Variety.

Цитата из т/с «Пацаны». Реж. Дэна Трахтенберг. 2019. США

Информация появилась ещё до окончания третьего сезона проекта, с выходом которого аудитория шоу выросла на 17%. Amazon пока не назвала дату премьеры продолжения «Пацанов». Известно, что сюжет четвёртого сезона сериала расскажет о борьбе Билли Бутчера (Карл Урбан) и его команды с супергероем Хоумлендером (Энтони Старр).

Напомним, премьера третьего сезона «Пацанов» состоялась 3 июня 2022 года. Финал сезона намечен на 8 июля 2022-го.