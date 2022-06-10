Мурманская область, 10 июня, 2022, 23:58 — ИА Регнум. В администрации ЗАТО Александровск прошли обыски, сообщает УФСБ.

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«В рамках противодействия совершению должностными лицами преступлений коррупционной направленности в администрации ЗАТО Александровск и офисных помещениях проведены мероприятия с целью изъятия документации по реализации объектов недвижимости, ранее находившихся в муниципальной собственности, по заниженной стоимости», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-замглавы Челябинска оштрафовали на 22,5 млн рублей за коррупцию.