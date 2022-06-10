Москва, 10 июня, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Замглавы МИД России Сергей Вершинин провел встречу с послом Донецкой Народной Республики (ДНР) Ольгой Макеевой и послом Луганской Народной Республики (ЛНР) Родионом Мирошником, сообщает 10 июня пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Nikita Dezhurny МИД России

В ходе встречи обсуждались вопросы помощи республикам Донбасса по линии международных организаций.

«10 июня состоялась встреча заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина с чрезвычайным и полномочным послом Донецкой Народной Республики в Российской Федерации Ольгой Макеевой и чрезвычайным и полномочным послом Луганской Народной Республики в Российской Федерации Родионом Мирошником по их просьбе для обсуждения вопросов оказания помощи республикам по линии международных организаций и Международного комитета Красного Креста», — указано в сообщении МИД РФ.

При этом была подчеркнута «необходимость недопущения страдания гражданского населения от неизбирательных обстрелов ВСУ».

«Отмечено, что основная задача на сегодняшний день — создание условий для обеспечения нормальной жизни мирных жителей республик», — подчеркивает МИД России.