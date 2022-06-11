Приштина, , 08:08 — REGNUM Глава миссии ЕС в Косово Томаш Шуньог 10 июня призвал Косово и другие страны Западных Балкан выработать общую стратегию по декарбонизации транспорта.

Томаш Шуньог

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, элементом этой стратегии должно стать создание «устойчивой» железной дороги.

С целью подчеркнуть важность железной дороги для экологии Шуньог совместно с министром окружающей среды Косово Либурн Алиу прокатился на электричке из Косова поля в Приштину.

Стороны отметили, что Западные Балканы оказались крайне затронуты глобальным потеплением, средняя температура выросла на 2−4%.

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