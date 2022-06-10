Скопье, , 23:49 — REGNUM Самым популярным транспортным средством в Северной Македонии оказался автомобиль. К таким выводам позволили прийти данные переписи населения 2022 года.

Автомобили ru.torange.biz

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, 35% населения страны старше 15 лет пользуются автомобилем для работы или учебы.

Пешком до работы добирается каждый пятый, городскими автобусами пользуются лишь 7%, междугородними — 2,6%. Еще менее популярными стали велосипеды — ими пользуются лишь 2,3% опрошенных. Электричкой же пользуются лишь 0,06% граждан. Домоседами оказались 1,65% граждан.

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