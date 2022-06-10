Скопье, 10 июня, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Самым популярным транспортным средством в Северной Македонии оказался автомобиль. К таким выводам позволили прийти данные переписи населения 2022 года.

ru.torange.biz Автомобили

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, 35% населения страны старше 15 лет пользуются автомобилем для работы или учебы.

Пешком до работы добирается каждый пятый, городскими автобусами пользуются лишь 7%, междугородними — 2,6%. Еще менее популярными стали велосипеды — ими пользуются лишь 2,3% опрошенных. Электричкой же пользуются лишь 0,06% граждан. Домоседами оказались 1,65% граждан.