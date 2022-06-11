11 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили законопроект о запрете рекламных вывесок на иностранных языках в России.

Артур Савин, , 08:01 — REGNUM Заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что подготовлен законопроект о запрете рекламных вывесок на иностранных языках в Российской Федерации, спровоцировало споры в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 11 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Борис Кустодиев. У витрины. 1921

«Наконец-то. Все магазины, все вывески, все названия шампуней и т.д. должны быть на русском языке! Все продукты и т.д. — всё на русском следует писать!» — призывает Алексей Р.

Многие пользователи полностью поддержали намерение российских властей запретить размещать рекламные вывески на иностранном языке.

«Полностью поддерживаю! Всё должно быть на русском и на языках коренных народов России», — считает Ромик С.

Некоторые комментаторы отмечают, что вывески на иностранном языке в таком количестве заполонили торговые ряды, что складывается ощущение, что это уже не Российская Федерация, а какая-то непонятная западная страна.

«Давно пора было это прекратить. Засилье нерусских надписей на фасадах зданий уже много лет мозолит глаза. Наконец-то с этим будет покончено», — радуется Артём Л.

Часть людей считает, что законодателям следует пойти дальше и начать исключать иностранные слова вообще ото всюду, включая личное общение.

«Ура! Я бы ещё в школах учил детей обходиться без всяких иностранных словечек типа: «окей», «лузер», «хайп», «нуб», «пруфы» и т.п.» — написал Андрей Г.

Учебник русского языка Советский плакат, 1959 г.

Кому-то, наоборот, английские слова на рекламных вывесках не мешают, ведь у иностранного бренда по всей логике вещей и должна быть иностранная вывеска.

«А чем, собственно, английские буквы людям мешают? Если бренд иностранный, то не надо делать вид, что он наш отечественный. Это ведь абсурд!» — пишет Павел И.

Ряд пользователей указывает на то, что английский язык используется на рекламных вывесках потому, что латиницу способно воспринять очень много человек, в отличие от национального алфавита.

«Крайности начались. Мне не мешают иностранные вывески. Английский язык нужен, чтобы общаться с людьми практически по всей планете!» — указывает Надя З.

Отдельные комментаторы отмечают, что в связи с возникновением такого запрета могут возникнуть проблемы.

«Я понимаю логику, но как тогда популярные бренды будут внедрять свои логотипы, которые сделаны на английском? А если в самом логотипе использована латиница? Как они собираются обязывать владельцев магазинов перерисовывать свои логотипы, которые являются официальным товарным знаком?» — задаётся вопросом Артём У.

«У нас отечественные автомобили называются на английском. Куда они лезут? Какой в этом смысл? Нашим депутатам заняться что ли нечем? Приступ квасного патриотизма? Так вы вместо того, чтобы глупостями заниматься, может реальными делами займётесь?» — обращается Антон Ф.

«Мне вот интересно, авторы законопроекта как собираются регулировать самые патриотичные вывески с буквами Z и V? Я серьёзно, многие предприниматели сейчас вешают на свои магазины эти символы, многие в одежде ходят с этими буквами. Как-то это всё не вяжется с такими намерениями властей», — подметил Дмитрий Ш.

Напомним, 10 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своём Telegram-канале о том, что подготовлен законопроект о запрете рекламных вывесок на иностранных языках в Российской Федерации.