Вашингтон, 10 июня, 2022, 23:40 — ИА Регнум. В Вашингтоне полиция задержала мужчину, попытавшегося бросить бутылку с зажигательной смесью в посольство Китая, сообщает 10 июня издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

Злоумышленник был замечен офицером секретной службы, когда он пытался зажечь тряпку на бутылке. После нескольких неудач, он швырнул её через ворота китайского посольства.

Полиция задержала нарушителя через некоторое время.

По данным правоохранителей, это приезжий из Чикаго Бенджамин Грабински.

Мотивы его поступка пока не сообщаются.