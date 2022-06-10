Приштина, , 23:40 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 10 июня в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что миссия НАТО в Косово должна действовать до того момента, когда Косово вступит в альянс.

Премьер-министр Косово Альбин Курти Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул важность присутствия НАТО в Косово ввиду близости Сербии и России.

Курти сообщил о том, что бюджет армии Косово был увеличен на 52% и теперь составляет 1,3% ВВП Косово. Политик подчеркнул, что в Приштине стремятся присоединиться к программе партнерство ради мира, а также выступают против образования вакуума мира и военного присутствия в Косово.

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