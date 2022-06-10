Котлас, Архангельская область, , 23:34 — REGNUM В Котласе учитель одной из школ обратилась с иском в суд после того, как ее избил ученик, сообщает пресс-служба городского суда.

Школьный учитель ИА REGNUM

В материалах дела говорится, что ученик ударил учителя в ответ на ее просьбу пересесть за последнюю парту. В присутствии других учеников, школьник нанес женщине несколько ударов, сорвал с нее очки и растоптал их. После инцидента учитель проходила курс лечения у невропатолога, ей был выдан лист нетрудоспособности.

«С учетом всех обстоятельств с матери несовершеннолетнего в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 30 000 рублей, а так же материальный ущерб в размере 6509 рублей», — сообщили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области заведующая библиотекой оскорбила ребенка.