Минск, , 23:48 — REGNUM Белоруссии, возможно, придëтся повоевать за Западную Украину, чтобы еë не оттяпал Запад. Об этом заявил 10 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на семинаре-совещании «Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне».

Александр Лукашенко President.gov.by

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«Запад до сих пор не ушëл от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт. А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко считает, что Запад ни перед чем не остановятся для достижения своей цели.

«Ещë может, за Западную Украину придëтся воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг», — считает президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи 23 мая заявил: «Нас беспокоит, что они, поляки, готовы забрать Западную Украину в свой состав, как это было до 1939 года». Белорусский лидер выразил опасения, что похожие планы Варшава вынашивает и в отношении Западной Белоруссии, которая в межвоенный период тоже была частью Польши.