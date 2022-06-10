10 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 23:44 — REGNUM Лидеры Мексики, Сальвадора, Гватемалы и Гондураса не явились на проводимый США саммит Америк. Их отсутствие особенно проблематично для администрации главы Белого дома Джо Байдена, которая призывает к международному сотрудничеству для борьбы с миграционным кризисом на южной границе Штатов.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Мексики Эндрю Мануэль Лопес Обрадор отказался прибыть на саммит в Лос-Анджелесе, сославшись на то, что не все страны были приглашены. В свою очередь главы трех других стран прислали вместо себя министров иностранных дел. Обрадор планирует обсудить миграционный кризис в июле, когда он посетит с личным визитом Вашингтон.

Американские интернет-пользователи обсудили бойкот саммита под соответствующей публикацией Fox News.

«Наш большой мировой лидер Байден проводит саммит, и никто не хочет на него приехать, что это говорит о Байдене?» — задает риторический вопрос freedomcapitalist#1.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сколько денег Камала уже раздала этим странам, чтобы устранить первопричину миграции?» — интересуется foxx.

Напомним, что вице-президент США Камала Харрис привлекла $3,2 млрд на борьбу с миграционным кризисом в странах Центральной Америки. Столь крупную сумму обязались выделить ряд американских компаний, включая Visa и Gap.

«Инвестиции Харрис бесполезны. Пора закрывать границу и укреплять стену», — считает rockdude49.

«Сколько из этих $3,2 млрд оказалось в карманах коррумпированных латиноамериканских лидеров?» — интересуется notoetag=goodday.

«Они не придут на вашу встречу. Но они возьмут деньги и убегут. Разве не так поступают диктаторы?» — спрашивает tamoxifin.

«Этот саммит — очередная неудача Байдена», — подчеркивает blindman123.

«Нельзя винить их за то, что они остались дома. Кто хочет слушать, как клоун Байден читает лекции о проблеме, которую он сам создал?» — указывает Coolbreeze326.

«По данным журналиста-расследователя Дженнифер Таер, значительная часть мигрантов не из Центральной Америки. Многие из них — чеченцы, русские или выходцы из Юго-Восточной Азии», — рассказывает ExpatMiyazaki.

«Зачем Латинской Америке останавливать миграцию? Половину их ВВП составляют денежные переводы, которые делают из убежавшие в США граждане», — считает ysbeth217.

«Никто не пришел на вечеринку Байдена? Вот неожиданность», — иронизирует Just-The-Facts550.

«Еще один провал Байдена, который может видеть весь мир. Ну сколько можно?!», — негодует daweez.

«Нужно отправить всех мигрантов в те страны, которые не явились на саммит», — предлагает appletart715 374.

Ранее Аргентина раскритиковала США за отсутствие ряда стран на саммите Америк.

«Мы определенно хотели бы иного саммита Америк, молчание отсутствующих требует от нас ответов. Чтобы это больше не повторялось, в будущем нужно договориться, что статус принимающей страны не наделяет возможностью ограничивать право на участие для стран региона», — сказал президент Аргентины Альберто Фернандес.

Он напомнил американскому лидеру Джо Байдену о том, что «пришло время быть по-братски открытыми ради достижения общих интересов»: «Годы, предшествовавшие вашему приходу к власти в США, характеризовались политикой, которая принесла много вреда нашему региону. Ее осуществляла администрация, которая вам предшествовала. Пришло время изменить эту политику и возместить ущерб».

Ранее стало известно, что в саммите Америк не примет участие ряд стран, в числе которых — Куба, Никарагуа и Венесуэла.

Читайте ранее в этом сюжете: США проведут Саммит Америк без руководства Венесуэлы, Кубы и Никарагуа

Читайте развитие сюжета: США пытаются переманить Латинскую Америку на фоне укрепления Китая