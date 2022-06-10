Приштина, Сербия, 10 июня, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 10 июня в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Косово до конца 2023 года подаст заявку на вступление в ЕС.

Канцелярия премьер-министра Косово Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что в Германии полностью поддерживают вступление Косово в Совет Европы.

Напомним, 10 июня Шольц заявил, что для вступления Косово и Сербии в ЕС необходимо взаимное признание Сербии и Косово.