В Косово решили подать заявку на вступление в ЕС в 2022 году
Приштина, Сербия, 10 июня, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 10 июня в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Косово до конца 2023 года подаст заявку на вступление в ЕС.
Канцелярия премьер-министра Косово
Альбин Курти
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что в Германии полностью поддерживают вступление Косово в Совет Европы.
Напомним, 10 июня Шольц заявил, что для вступления Косово и Сербии в ЕС необходимо взаимное признание Сербии и Косово.