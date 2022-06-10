Запорожье, Украина, 10 июня 2022, 23:26 — REGNUM Жители Запорожской области начнут получать паспорта России с 11 июня, сообщил 10 июня член главного совета региональной военно-гражданской администрации Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия-24».
Он уточнил, что такая возможность будет предоставлена жителям освобожденной территории Запорожской области.
«Завтра жители освобожденной территории Запорожской области начнут получать паспорта граждан России, то есть станут полноценными гражданами нашей большой единой Родины», — сказал Рогов.
Ранее администрация региона заявляла, что для удовлетворения спроса граждан, желающих подать документы для оформления гражданства РФ, нужно открыть ещё не менее 20 центров приёма документов.
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