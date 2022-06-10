Запорожье, Украина, , 23:26 — REGNUM Жители Запорожской области начнут получать паспорта России с 11 июня, сообщил 10 июня член главного совета региональной военно-гражданской администрации Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия-24».

Запорожье Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он уточнил, что такая возможность будет предоставлена жителям освобожденной территории Запорожской области.

«Завтра жители освобожденной территории Запорожской области начнут получать паспорта граждан России, то есть станут полноценными гражданами нашей большой единой Родины», — сказал Рогов.

Ранее администрация региона заявляла, что для удовлетворения спроса граждан, желающих подать документы для оформления гражданства РФ, нужно открыть ещё не менее 20 центров приёма документов.

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