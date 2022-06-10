Манчестер, Великобритания, , 23:25 — REGNUM 27-летний атакующий полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии по футболу Бернарду Силва прокомментировал информацию о своем возможном переходе в каталонскую «Барселону» в грядущее летнее трансферное окно.

«К сожалению, я не смогу ответить, потому что сейчас выступаю за национальную сборную и максимально сосредоточен на игре. Посмотрим, что будет, когда сезон закончится», — цитирует Бернарду Силву издание Goal.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не может заплатить «Манчестер Сити» требуемые за португальца 100 миллионов евро.

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 49-ти матчах за «горожан» во всех турнирах, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и семью результативными передачами.