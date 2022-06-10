Скопье, , 23:25 — REGNUM В Северной Македонии за последние трое суток в результате обследования 1090 образцов выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом, из них 8 — повторные. Также в стране зарегистрировали 78 случаев выздоровления. Об этом 10 июня сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Луга над Скопье, Северная Македония Prince Roy

В министерстве уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 312 538 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9316, 302 807 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировали три летальных исхода COVID-19.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 415. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил о том, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в республике отменили все коронавирусные ограничения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии за сутки выявили 52 носителя коронавируса