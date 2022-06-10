Москва, 10 июня, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Снижение ключевой ставки Центральным банком России до 9,5% было ожидаемым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Ключевую ставку снова понизили

По мнению эксперта, снижение ставки, по всей видимости, не является окончательным и Банк России будет и в дальнейшем проводить свою политику в этом же направлении.

«Оптимальной для нас была бы ставка в 5-6%. Эта ставка была бы для России максимально хорошей. Она бы и сдерживала внутренние инфляционные процессы, и не была бы слишком низкой», — сказал Колташов.